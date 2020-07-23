شؤون فلسطينية

دانت اعتقال غيث.. الرئاسة: الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا

دانت اعتقال غيث.. الرئاسة: الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا
عدنان غيث يتوسط شرطيين إسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
دانت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس، عدنان غيث قبل عدة أيام.

وقالت في بيان صدر عنها: "نستنكر حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناضلين من أبناء مدينة القدس، والاجراءات التعسفية بحقهم"، وحيت الرئاسة صمود المناضلين ودورهم في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت الرئاسة، أن الإجراءات الإسرائيلية، بحق عاصمتنا ومناضلينا هناك، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا، والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت محافظ القدس 17 مرة منذ توليه مهامه قبل عامين، إضافة إلى أنها تمنعه من دخول الضفة العربية.

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