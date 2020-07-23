إثيوبيا: التعبئة الأولية لسد النهضة وضعت نهاية للاستخدام "غير العادل" للنيل الأزرق

وقال أحمد عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر): "اجتماع مثمر حول مشروع سد النهضة، الذي نظمه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في إطار المساعي لتقوية الحلول بين الدول الأفريقية للمشاكل التي تواجهها".



وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "أعبر عن تقديري لشقيقي عبد الله حمدوك، وعبد الفتاح السيسي على التفاهم المشترك الذي توصلنا حول مواصلة النقاشات التقنية بشأن الملء"، وفق ما نقل موقع (CNN) عربية.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس: إن التعبئة الأولية لـ "سد النهضة" وضعت نهاية للاستخدام "غير العادل" للنيل الأزرق، وفق تعبيره.وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): أن بلاده هزمت كل التحديات، مشيراً إلى أنه "باكتمال التعبئة، حققت البلاد انتصاراً حقيقياً في ضمان حقوقها".وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعرب عن تقديره لكل من نظيره السوداني، عبد الله حمدوك والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على التفاهم المشترك لاستمرار المفاوضات حول قواعد ملء خزان سد النهضة، وذلك في أعقاب القمة الأفريقية المصغرة، التي عُقدت الثلاثاء.