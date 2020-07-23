فرنسا تسجل ارتفاعاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا اليوم الخميس، زيادة كبيرة في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد.
كما أعلنت هيئة الصحة العامة في البلاد، أيضاً ارتفاعاً بعدد الوفيات الناجمة عن مرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس، حيث سجلت عشر حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 30182
وسجلت فرنسا 1000 حالة إصابة جديدة، في ارتفاع نسبته 66 % في ثلاثة أسابيع.
سجلت فرنسا اليوم الخميس، زيادة كبيرة في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد.
كما أعلنت هيئة الصحة العامة في البلاد، أيضاً ارتفاعاً بعدد الوفيات الناجمة عن مرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس، حيث سجلت عشر حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 30182
وسجلت فرنسا 1000 حالة إصابة جديدة، في ارتفاع نسبته 66 % في ثلاثة أسابيع.
وأدى تراجع التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الفحوص إلى اكتشاف بؤر إصابة جديدة في أجزاء من البلاد.
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