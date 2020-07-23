فرنسا تسجل ارتفاعاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





وأدى تراجع التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الفحوص إلى اكتشاف بؤر إصابة جديدة في أجزاء من البلاد.









رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا اليوم الخميس، زيادة كبيرة في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد.كما أعلنت هيئة الصحة العامة في البلاد، أيضاً ارتفاعاً بعدد الوفيات الناجمة عن مرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس، حيث سجلت عشر حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 30182وسجلت فرنسا 1000 حالة إصابة جديدة، في ارتفاع نسبته 66 % في ثلاثة أسابيع.