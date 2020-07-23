محافظ قلقيلية: ظهور بؤر جديدة لفيروس (كورونا) في المحافظة





وأكد محافظ قلقيلية بأنه يجب أن يكون هناك تعايش وموازنة بين الاقتصاد والصحة، ولا أظن "أننا متجهون للإغلاق شامل، وسيتم تدارس كل الخيارات خلال اجتماعات لجنة الطوائ العليا، وسيكون هناك قرارات تراعي مصالح الجميع".



رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ قلقيلية، اللواء رافع راوجبة ظهور بؤر جديدة لفيروس (كورونا) في المحافظة، وهما في قريتي (اماتين وعزبة سلمان)، مضيفاً أن هذه البؤر نتاج مخالطة مصابين، حيث تم تسجيل ثلاث إصابات في "عزبة سلمان" وثلاث إصابات في قرية "اماتين".وتابع في تصريحات لقناة (النجاح): أنه تم إغلاق "اماتين" و"عزبة سلمان" لتمكين لجان الطب الوقائي، من متابعة الخارطة الوبائية، أما فيما يتعلق بمحافظة قلقيلية فينطبق عليها ما ينطبق على محافظات الوطن كافة، يشملها الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت، للسيطرة على الخرائط الوبائية.وأضاف رواجبة: "آخر أسبوع كانت الإصابات تسجل في قلقيلية وجيت وسيطرنا على البؤر، لكن ظهور بؤر جديدة اليوم أمر مقلق، كما أن الرقم يتصاعد في محافظات الضفة كافة، وهذا مؤشر على أنه يجب ان يكون هناك اجراءات للسيطرة على انتشار الوباء، وستكون هناك توصيات ولكن لا اظن انها ستكون باتجاه الاغلاق الشامل، الذي يكبد المواطنين خسائر فادحة".