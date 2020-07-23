شؤون فلسطينية

وحدة إسرائيلية خاصة تختطف طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس

وحدة إسرائيلية خاصة تختطف طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت وحدة إسرائيلية خاصة، مساء اليوم الخميس، طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس، وأرهبت سكانها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عدداً من المستعربين اختطفوا الطفل معاذ عويوي (12 عاماً) من حي الشهيد محمد عبيد بعد اقتحام بلدة العيسوية بمركبة مدنية.

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