إسبانيا تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وأوضحت الوزارة أنه تم رصد نحو 16410 حالات إصابة خلال الأيام 14 الماضية، فيما تكافح البلاد لاحتواء سلسلة إصابات جديدة ظهرت منذ رفع إجراءات العزل الصارمة قبل شهر.









رام الله - دنيا الوطنسجلت إسبانيا اليوم الخميس، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.وأعلنت بيانات وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 2615 حالة، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 270166 حالة.