شؤون فلسطينية

"الخارجية": 193 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": 193 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الخارجية المغتربين، اليوم الخميس، 193 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج.

كما أعلنت "الخارجية" تسجيل 3801 إصابة، و1643 حالة تعافً في صفوف الجاليات الفلسطينية، منذ بدء تفشي الفيروس.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن يوسف كامل عيد الحاوي(78 عاما)، بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 52 حالة، فيما تم تسجيل إصابة واحدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 104.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية  في الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن حسن عايد عواد عن عمر يناهز (82 عاما) في ولاية نيوجرسي، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 68. 

كما أفاد الفريق  بتسجيل 14 إصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من واشنطن، ومتشيغن، ونيويورك، ليرتفع عدد الإصابات الى 2062.

وأعلنت سفارتنا لدى قطر تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 708، منها 64 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و24 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، وحالتان حرجتان في العناية المركزة بالمستشفى، فيما سجلت 20 حالة تعافي جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي الى 610،  وسجلت 8 حالات وفاة سابقة.

وفي السياق، افادت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي بعدم وجود اية اصابة في صفوف ابناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وأنها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بوصول دفعة جديدة من الاحباب العالقين في الإمارات العربية المتحدة الى ارض الوطن هذا اليوم وعددهم 161.

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