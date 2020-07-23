"الخارجية" توجه مطالبة للجهات الأممية المختصة بشأن اعتقال محافظ القدس





هذا وقامت الوزارة بالتعميم على سفارات دولة فلسطين بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول المضيفة لتشكيل رأي عام وموقف دولي ضاغط للإفراج عنه.

وأضافت "الخارجية" أن ذلك اعتقال تعسفي متواصل يستهدف جميع أبناء شعبنا في القدس، تنفيذا لـ (صفقة القرن) المشؤومة، واستكمالا لعمليات تهويدها وضمها وإفراغها من مواطنيها أصحابها الأصليين، في عملية تطهير عرقي متواصلة.وطالبت الوزارة الجهات الاممية المختصة وفي مقدمتها الصليب الاحمر الدولي والدول الاطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق الإنسان بضرورة التحرك السريع للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه فورا.