"الخارجية" توجه مطالبة للجهات الأممية المختصة بشأن اعتقال محافظ القدس
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتقال قوات الاحتلال وشرطته محافظ القدس، عدنان غيث للمرة الثلاثين.
واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن اعتقال محافظ القدس في هذه الظروف بالذات هو امتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقلة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة وباء (كورونا)، وهو جزء لا يتجزأ من إجراءات الاحتلال الهادفة الى تهويد القدس واسرلتها وضرب الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في المدينة المقدسة.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اعتقال قوات الاحتلال وشرطته محافظ القدس، عدنان غيث للمرة الثلاثين.
واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن اعتقال محافظ القدس في هذه الظروف بالذات هو امتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقلة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة وباء (كورونا)، وهو جزء لا يتجزأ من إجراءات الاحتلال الهادفة الى تهويد القدس واسرلتها وضرب الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأضافت "الخارجية" أن ذلك اعتقال تعسفي متواصل يستهدف جميع أبناء شعبنا في القدس، تنفيذا لـ (صفقة القرن) المشؤومة، واستكمالا لعمليات تهويدها وضمها وإفراغها من مواطنيها أصحابها الأصليين، في عملية تطهير عرقي متواصلة.
وطالبت الوزارة الجهات الاممية المختصة وفي مقدمتها الصليب الاحمر الدولي والدول الاطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق الإنسان بضرورة التحرك السريع للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه فورا.
وطالبت الوزارة الجهات الاممية المختصة وفي مقدمتها الصليب الاحمر الدولي والدول الاطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق الإنسان بضرورة التحرك السريع للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه فورا.
هذا وقامت الوزارة بالتعميم على سفارات دولة فلسطين بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول المضيفة لتشكيل رأي عام وموقف دولي ضاغط للإفراج عنه.
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