شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

الرئيس عباس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح.

وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة: "يسرنا أن نرفع لكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا ومن خلالكم للحكومة وللشعب السعودي الشقيق، بأسمى آيات التهاني بسلامتكم من العملية الجراحية التي أجريت لكم وتكللت بحمد الله بالنجاح، سائلين الله تعالى أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة بلدكم وشعبكم الحكيمة والشجاعة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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