شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيسة وزراء النرويج

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيسة وزراء النرويج
الرئيس عباس ورئيسة وزراء النرويج
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس، بأن اتصالاً هاتفياً جرى مساء اليوم الخميس، بين الرئيس محمود عباس، ورئيسة وزراء النرويج ايرنا سولبرغ.

وهنأ الرئيس عباس سولبرغ بانتخاب النرويج عضواً في مجلس الأمن اعتبارا من مطلع عام 2021، كما شكر الرئيس "أوسلو" على دعمها السياسي لحل الدولتين ورفض الأعمال الأحادية الجانب لأنها تنتهك القانون الدولي.

كما ثمن دور النرويج في قيادتها لمؤتمر المانحين منذ العام 1993 وحتى الآن والمساعدات الاقتصادية التي يقدمونها لدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وأطلع الرئيس عباس رئيسة وزراء النرويج، على آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينياً وعربيا ودوليا.

وأعرب الرئيس عن استعداد دولة فلسطين، بمجرد وقف الضم، الذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمشاركة دول أخرى.

بدورها، أكد رئيسة وزراء النرويج، موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ورفضها لاي اجراءات احادية الجانب تقوم بها إسرائيل باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

وشددت على أهمية اعادة احياء عملية السلام، مؤكدة أن بلادها ستواصل دورها في رعاية مؤتمر المانحين السنوي ودعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده.

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