مدير "الصحة العالمية" يرد على تصريحات أمريكية بشأن التشكيك في استقلاله





جاء ذلك رداً على سؤال بشأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي تشكك في استقلاله، مشيراً إلى أن "التصريحات غير صحيحة وغير مقبولة ولا أساس لها".



وتعرض المدير العام للمنظمة لانتقادات خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته، اللذين اتهماه بأنه موال للصين.



رام الله - دنيا الوطنحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، من تسييس عملها في مكافحة فيروس (كورونا)، مشددة على أن ذلك يشكل خطراً كبيراً في مكافحة الجائحة.قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي افتراضي في جنيف : إن التصريحات التي تشكك في استقلاله لن تصرف المنظمة عن عملها في مكافحة جائحة فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).