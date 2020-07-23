الولايات المتحدة: 2600 حالة جديدة بفيروس (كورونا) كل ساعة





ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فقد بلغ عدد المصابين مليوناً خلال 98 يوماً، ثم بلغ مليونين بعد 43 يوماً أخرى، قبل أن تتسارع الوتيرة ويصل العدد بعد 27 يوماً فقط إلى ثلاثة ملايين مصاب، وبعد 16 يوماً أخرى إلى أربعة ملايين، بمعدل 43 حالة إصابة في الدقيقة.



وتأتي الولايات المتحدة، في المرتبة الثانية، من بين الدول العشرين الأكثر تضررا بفيروس (كورونا) في العالم، بعد تشيلي من حيث معدل الإصابة بالنسبة لعدد السكان، بمعدل 120 حالة إصابة لكل عشرة آلاف فرد.





وفيما يتعلق بأعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة السادسة عالميا إذ توفي فيها بالمرض 143 ألف مصاب، أي بمعدل 4.4 وفاة بين كل عشرة آلاف نسمة. وتسبقها كل من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي وفرنسا.

رام الله - دنيا الوطنمع ظهور أكثر من 2600 حالة جديدة كل ساعة في المتوسط بالولايات المتحدة، وهو أعلى معدل إصابة في العالم، تقترب حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد من أربعة ملايين حالة.وتسارع معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ رصد أول حالة في 21 كانون الثاني/يناير.