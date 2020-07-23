إتلاف كمية من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت مديرية الخدمات البيطرية برفح بالتعاون مع هيئة الحدود والمباحث العامة والرقابة الزراعية، كمية من الأدوية البيطرية (السيفوميد cefomed).
وأكدت الخدمات البيطرية، وفق ما ذكرت وزارة الزراعة بغزة عبر (فيسبوك)، أن عملية الاتلاف تمت نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه الأدوية، الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة، ويكون له تداعيات خطيرة على قطاع الثروة الحيوانية.
أتلفت مديرية الخدمات البيطرية برفح بالتعاون مع هيئة الحدود والمباحث العامة والرقابة الزراعية، كمية من الأدوية البيطرية (السيفوميد cefomed).
وأكدت الخدمات البيطرية، وفق ما ذكرت وزارة الزراعة بغزة عبر (فيسبوك)، أن عملية الاتلاف تمت نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه الأدوية، الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة، ويكون له تداعيات خطيرة على قطاع الثروة الحيوانية.
التعليقات