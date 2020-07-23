إتلاف كمية من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية جنوب قطاع غزة



وأكدت الخدمات البيطرية، وفق ما ذكرت وزارة الزراعة بغزة عبر (فيسبوك)، أن عملية الاتلاف تمت نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه الأدوية، الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة، ويكون له تداعيات خطيرة على قطاع الثروة الحيوانية.

















رام الله - دنيا الوطنأتلفت مديرية الخدمات البيطرية برفح بالتعاون مع هيئة الحدود والمباحث العامة والرقابة الزراعية، كمية من الأدوية البيطرية (السيفوميد cefomed).