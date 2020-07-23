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جميعها غير محلية.. 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

جميعها غير محلية.. 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الخميس، 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، جميعها غير محليّة.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها، أن الحالات هي لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، (4 من فلسطين، و5 من قطر، و2 من مصر).

وأوضحت أن عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفعت إلى 1131 حالة، بعد طلب منظّمة الصحّة العالميّة استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين، الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.

كما سُجِّلت أيضا سبع حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

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