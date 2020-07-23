شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الأسير أبو الرب يُعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

نادي الأسير: الأسير أبو الرب يُعلق إضرابه المفتوح عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
علق الأسير محمد أبو الرب (التيع) إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة (11) يوماً، نصرة وإسناداً لرفيقه الأسير كمال أبو وعر، بعد اتفاق يقضي بالسماح له بإجراء مكالمة هاتفية ونقله لزيارة رفيقه الأسير أبو وعر حيث يقبع في  سجن "عيادة الرملة"، وذلك بعد انتهاء "حجره" والتأكد من شفائه من الإصابة بفيروس "كورونا".

وكان الأسير "التيع" قد شرع بالإضراب ونقل على إثر ذلك إلى عزل "أوهليكدار"، إسناداً لرفيقه الأسير أبو وعر المُصاب بالسرطان، والذي أُعلن لاحقاً عن إصابته بفيروس "كورونا"، عقب نقله من سجن "جلبوع" إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، حيث خضع لعملية جراحية فيها لوضع أنبوب تنفس له، وبالأمس نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير أبو وعر إلى الرملة مجدداً رغم وضعه الصحي الصعب.

يُشار إلى أن الأسير محمد أبو الرب من بلدة قباطية في جنين، وهو محكوم بالسجن لمدة (30) عاماً، ومعتقل منذ عام 2003م. 

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