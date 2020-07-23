دولي

لابيد: لم ينتج عن الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو أي شيء جيد للاقتصاد

لابيد: لم ينتج عن الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو أي شيء جيد للاقتصاد
يئير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد اليوم الخميس، أنه لم ينتج عن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، أي شيء جيد للاقتصاد.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن لابيد قوله أن "من يشكل حكومة مكونة من 36 وزيراً و 16 نائب وزير، لن يحل اقتصاد دولة إسرائيل".

وأضاف لابيد: لقد فقد نتنياهو السيطرة في اليوم الذي شكل فيه هذه الحكومة، مشيراً إلى أنه "إذا ترك نتنياهو الحكومة، بعدها سنشكل حكومة في غضون 48 ساعة، الجميع سينضم، ليبرمان سينضم، بينيت سينضم، ونحن سننضم".

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