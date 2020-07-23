سلطات الاحتلال تطلق سراح أسير من قلقيلية أمضى (18 عاماً)

الأسير المحرر هزاع

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سراح الأسير إياد بسام هزاع (44 عاما) من مدينة قلقيلية، بعد قضائه 18 عاماً في سجونها.



وقال مدير نادي الأسير في قلقيلية لافي نصورة: إن الإفراج عن الأسير هزاع جاء من سجن (هداريم)، وكان في استقباله عائلته التي دعت إلى اقتصار التهاني بحرية نجلها عبر الهاتف فقط، حفاظاً على سلامة الجميع في ظل الظروف الراهنة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).