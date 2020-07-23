قوات الاحتلال تعتقل مواطناً عند حاجز زعترة جنوب نابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مواطنا خلال مروره عبر حاجز زعترة، جنوب نابلس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال على الحاجز اعتقلوا موطناً بعد تفتيشه بشكل دقيق.