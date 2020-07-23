الكويت تعلن تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في البلاد

أعلنت الكويت اليوم الخميس، تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في البلاد، ليصبح من الساعة التاسعة مساءً، وحتى الثالثة صباحاً.



وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر، البدء في المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، والتي تتضمن تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما فرضت السلطات إجراءات مشددة لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة، طارق المزرم.



وتتضمن المرحلة الثالثة، التي كان مقررا أن تبدأ الثلاثاء الماضي لكنها تأخرت أسبوعا، رفع الطاقة التشغيلية للمصالح الحكومية إلى 50% من عدد العاملين بها كحد أقصى، من ثلاثين بالمئة حاليا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وتتضمن خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في أيار/مايو، خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى، بدءا من 31 أيار/مايو. وكانت المرحلة الثانية قد تأخرت تسعة أيام.



وحتى يوم الخميس، بلغ إجمالي عدد المصابين في الكويت منذ بداية الأزمة 61872 شخصاً والوفيات 421، بينما بلغ عدد المتعافين 52247.



رام الله - دنيا الوطن