وزيرة الصحة تطلع على احتياجات محافظة طوباس ومدى انتشار (كورونا) فيها





ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار المرض ونقل العدوى.



وأشار اللواء العاصي إلى أن محافظة طوباس تعاني من نقص ببعض الاحتياجات الطبية، داعية الوزيرة إلى لفت النظر لهذه الاحتياجات والعمل على توفيرها ضمن الامكانيات المتاحة للوزارة .



وأشاد بجهود الطواقم الطبية العاملة بالوزارة بكافة المواقع والذين بذلوا جهوداً جبارة خلال الفترة الماضية للسيطرة على هذا الفيروس.



























رام الله - دنيا الوطنأكدت د. مي كيلة، وزيرة الصحة اليوم الخميس: أن اتباع البروتوكولات الصحية والتباعد الاجتماعي يضمنان الحد من انتشار فيروس (كورونا) الذي يطيح بالعالم أجمع من عدة أشهر .وقالت خلال اجتماعها اليوم مع اللواء ركن، يونس العاصي، محافظ طوباس والأغوار الشمالية: إن فلسطين تشهد حالياً انتشار الموجة الثانية من هذا الفيروس الذي ينتشر بكافة الأراضي الفلسطينية وبنسب متفاوتة.وأضافت الكيلة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أمين سر الإقليم، محمود صوافطة، ورئيس بلدية طوباس خالد عبد الرازق ورئيس مجلس قروي الفارعة حسين جناجرة وممثلي الاجهزة الامنية وكادري المحافظة والصحة: أن محافظة طوباس بقيت خلال الموجة الأولى من الفيروس خالية من الإصابات إلا أنها شهدت وللأسف إصابات خلال الموجة الثانية منه.ودعت الوزيرة المواطنين إلى ضرورة اتباع البروتوكولات الصحية التي صدرت عن وزارة الصحة والبالغ عددها 28 بروتوكولا شملت كافة مناحي الحياة، مؤكدة على أن ارتداء القفازات والكمامات والتباعد الاجتماعي هما الوسائل المضمونة للوقاية وعدم انتشار الفيروس.بدوره أشار العاصي إلى أن المحافظة شهدت تسجيل 48 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال موجتها الثانية موزعين على كافة المناطق باستثناء الأغوار الشمالية التي لا زالت خالية من (كورونا)، مشيرا إلى أنه تم السيطرة إلى حد ما على بؤر انتشار الفيروس بأماكن انتشاره بالمحافظة.