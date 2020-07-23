محافظ طوباس: الإغلاق الشامل للمحافظة يبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت محافظة طوباس والأغوار الشمالية اليوم الخميس، أنه بناءً على قرارات مجلس الوزراء وتعليمات المحافظ اللواء يونس العاصي، فإن الإغلاق الشامل للمحافظة يبدأ من الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد القادم.



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه يستثنى من ذلك الصيدليات والمخابز، وكل ما عدا ذلك يلتزم بالإغلاق مع عدم الحركة الا للضرورات القصوى.