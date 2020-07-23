شؤون فلسطينية

محافظ طوباس: الإغلاق الشامل للمحافظة يبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم

محافظ طوباس: الإغلاق الشامل للمحافظة يبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة طوباس والأغوار الشمالية اليوم الخميس، أنه بناءً على قرارات مجلس الوزراء وتعليمات المحافظ اللواء يونس العاصي، فإن الإغلاق الشامل للمحافظة يبدأ من الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد القادم.

وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه يستثنى من ذلك الصيدليات والمخابز، وكل ما عدا ذلك يلتزم بالإغلاق مع عدم الحركة الا للضرورات القصوى.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تطلق سراح أسير من قلقيلية أمضى (18 عاماً)

سلطات الاحتلال تطلق سراح أسير من قلقيلية أمضى (18 عاماً)

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً عند حاجز زعترة جنوب نابلس

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً عند حاجز زعترة جنوب نابلس

وزيرة الصحة تطلع على احتياجات محافظة طوباس ومدى انتشار (كورونا) فيها

وزيرة الصحة تطلع على احتياجات محافظة طوباس ومدى انتشار (كورونا) فيها

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تغلق خمس منشآت غير ملتزمة

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تغلق خمس منشآت غير ملتزمة

الرجوب يبحث إنشاء مركز حجر في مخيم جنين

الرجوب يبحث إنشاء مركز حجر في مخيم جنين

محافظ جنين يعلن تطورات الحالة الوبائية بالمحافظة

محافظ جنين يعلن تطورات الحالة الوبائية بالمحافظة

الشلالدة: الحكومة تتبنى قضية احتجاز جثامين الشهداء ونعمل لاستردادهم

الشلالدة: الحكومة تتبنى قضية احتجاز جثامين الشهداء ونعمل لاستردادهم

مؤسسة رشيد عريقات: ملتزمون بدفع الاقساط والمساهمات المالية للطلبة الجامعيين

مؤسسة رشيد عريقات: ملتزمون بدفع الاقساط والمساهمات المالية للطلبة الجامعيين

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تطلق سراح أسير من قلقيلية أمضى (18 عاماً)

سلطات الاحتلال تطلق سراح أسير من قلقيلية أمضى (18 عاماً)

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً عند حاجز زعترة جنوب نابلس

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً عند حاجز زعترة جنوب نابلس

وزيرة الصحة تطلع على احتياجات محافظة طوباس ومدى انتشار (كورونا) فيها

وزيرة الصحة تطلع على احتياجات محافظة طوباس ومدى انتشار (كورونا) فيها

محافظ طوباس: الإغلاق الشامل للمحافظة يبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم

محافظ طوباس: الإغلاق الشامل للمحافظة يبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تغلق خمس منشآت غير ملتزمة

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تغلق خمس منشآت غير ملتزمة

الرجوب يبحث إنشاء مركز حجر في مخيم جنين

الرجوب يبحث إنشاء مركز حجر في مخيم جنين

محافظ جنين يعلن تطورات الحالة الوبائية بالمحافظة

محافظ جنين يعلن تطورات الحالة الوبائية بالمحافظة

الشلالدة: الحكومة تتبنى قضية احتجاز جثامين الشهداء ونعمل لاستردادهم

الشلالدة: الحكومة تتبنى قضية احتجاز جثامين الشهداء ونعمل لاستردادهم

منوعات

ويل سميث حصل على هذا المبلغ مقابل إظهار خيانة زوجته

ويل سميث حصل على هذا المبلغ مقابل إظهار خيانة زوجته

القبض على متعهد الحفلات الذي اعتدى على أماني السويسي

القبض على متعهد الحفلات الذي اعتدى على أماني السويسي

بعد 14 عاما على طلاقهما.. أيمن الذهبي يحسم أمر خيانته لأصالة

بعد 14 عاما على طلاقهما.. أيمن الذهبي يحسم أمر خيانته لأصالة

محمد رمضان متهم بالسرقة

محمد رمضان متهم بالسرقة

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

عربي

الكويت تعلن تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في البلاد

الكويت تعلن تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في البلاد

الرئيس الأمريكي يجري اتصالاً بولي العهد السعودي للاطمئنان على صحة الملك سلمان

الرئيس الأمريكي يجري اتصالاً بولي العهد السعودي للاطمئنان على صحة الملك سلمان

العراق: أكثر من 100 ألف حالة مصابة بفيروس (كورونا)

العراق: أكثر من 100 ألف حالة مصابة بفيروس (كورونا)

الملك سلمان أجرى عملية ناجحة لاستئصال المرارة

الملك سلمان أجرى عملية ناجحة لاستئصال المرارة