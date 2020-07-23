لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تغلق خمس منشآت غير ملتزمة

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الخميس في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.



وأضاف وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه تم زيارة ومتابعة 162 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 142 منشأة منها بشروط السلامة العامة.



وأغلقت اللجان خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة، فيما تم مُخالفة أربع منشآت غير ملتزمة بالإجراءات.





ووجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 11 منشأة غير ملتزمة.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين،