الرئيس الأمريكي يجري اتصالاً بولي العهد السعودي للاطمئنان على صحة الملك سلمان

الرئيس الأمريكي والملك السعودي

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين، ومناقشة المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أجرى عملية جراحية "ناجحة" لاستئصال المرارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس.



وجاء في بيان نشرته الوكالة أن: "خادم الحرمين الشريفين أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح. وسيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي."