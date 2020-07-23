الرجوب يبحث إنشاء مركز حجر في مخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
بحث محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب مع مديرة مكتب الشمال لوكالة غوث اللاجئين، هنادي أبو طاقة، وعلاء جبارين من مكتب الوكالة في مخيم جنين، اليوم، اعتماد مركز حجر لمخيم جنين.
من جهته شكر المحافظ جهود الوكالة و تعاونها في هذه الظروف، وأعرب عن استعداده الكامل للمساهمة في تقديم ما يلزم لحماية أبناء شعبنا وأهلنا في المخيم من الإصابة بفيروس (كورونا).
بحث محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب مع مديرة مكتب الشمال لوكالة غوث اللاجئين، هنادي أبو طاقة، وعلاء جبارين من مكتب الوكالة في مخيم جنين، اليوم، اعتماد مركز حجر لمخيم جنين.
يأتي ذلك لتوفير ما يلزم لرعاية مصابي فيروس (كورونا)، وهي مبادرة تقوم على تنفيذها الوكالة بتوفير المستلزمات الصحية بالتعاون مع لجنة خدمات اللاجئين و المحافظة والصحة.
من جهته شكر المحافظ جهود الوكالة و تعاونها في هذه الظروف، وأعرب عن استعداده الكامل للمساهمة في تقديم ما يلزم لحماية أبناء شعبنا وأهلنا في المخيم من الإصابة بفيروس (كورونا).
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