محافظ جنين يعلن تطورات الحالة الوبائية بالمحافظة





وقال الرجوب في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في محافظة جنين ارتفع إلى 62 إصابة (الحالات النشطة)، فيما تم تسجيل ثلاث حالات تشافي، وذلك بحسب التحديث الصادر عن وزارة الصحة.



ودعا الرجوب مواطني المحافظة، إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والتعامل بجدية مع التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الخميس، تطورات الحالة الوبائية بالمحافظة.