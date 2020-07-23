العراق: أكثر من 100 ألف حالة مصابة بفيروس (كورونا)



وذكرت وزارة الصحة والبيئة في البلاد، أن ما لا يقل عن 4122 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالمرض في العراق.







يشار إلى أنه في الأسابيع الماضية، وفي ظل تسارع وتيرة انتشار الفيروس، كثيراً ما سجل العراق ما يربو على ألفي إصابة جديدة يومياً بالمرض.





وصل عدد حالات الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) في العراق، إلى أكثر من 100 ألف حالة.