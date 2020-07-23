شؤون فلسطينية

وزير الزراعة: لدينا فائض من الأضاحي ولسنا بحاجة للاستيراد من إسرائيل

وزير الزراعة: لدينا فائض من الأضاحي ولسنا بحاجة للاستيراد من إسرائيل
توضيحية
خاص دنيا الوطن
قال وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، إن الوزارة استوردت حاجة السوق المحلي الفلسطيني من الأضاحي من إسرائيل دون إجراء أي اتصالات أو تنسيقات مع الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف العطاري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الإدخال من إسرائيل لا يحتاج إلى تنسيق مسبق، وما يحتاج لذلك فقط هي إجراءات الاستيراد من الخارج، فنحن وإسرائيل بنفس الغلاف الجمركي، والأمر لا يستدعي عمليات تنسيق مسبقة وكل الأطراف الحكومية تتعامل وفق ذلك".

وتابع العطاري: "تم التوافق مع الجانب الإسرائيلي منذ مدة طويلة على استيراد السلطة الفلسطينية من الخارج دون معيقات بنفس الوقت كان هناك سماح لإدخال العجول من اسرائيل دون معيقات، والآن مع تعطل الاستيراد بسبب جائحة كورونا فإن الاعتماد يكون على تجار الداخل".

وأشار العطاري، إلى أن الأراضي الفلسطينية لا تُعاني أي نقص في الخراف أو العجول، مستطرداً: "أجرينا دراسة قبل عدة أيام وتأكدنا أن الموجود في الأسواق الفلسطينية أكثر من الرقم المتوقع للاستهلاك خلال الموسم الجاري".

وأكمل العطاري: "في الوقت الحالي لا يوجد أي إشكالية في الأراضي الفلسطينية بهذا الشأن، ونحن ملتزمون بوقف التنسيق مع إسرائيل بكافة أشكاله، وكل ما يتعلق بالبرتوكولات ونظام الكوتة وما يتعلق باتفاقية باريس الاقتصادية متوقفة ولا يوجد أي عملية استيراد في القضايا التي تحتاج لتنسيق".

الجدير ذكره، أن السلطة الفلسطينية أوقفت قبل عدة أشهر التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، وذلك رداً على خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، وذلك وفق ما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وترفض السلطة الفلسطينية على إثر ذلك أي تواصل مع الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك رفضها استلام أموال المقاصة، الأمر الذي أثر على صرف الحكومة الفلسطينية لرواتب موظفيها على مدار الشهرين الماضيين.

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