مؤسسة رشيد عريقات: ملتزمون بدفع الاقساط والمساهمات المالية للطلبة الجامعيين

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رام الله - دنيا الوطن





أعلنت مؤسسة المرحوم رشيد عريقات لمساعدة الطلبة الجامعيين التزامها بدفع الاقساط والمساهمات المالية للطلبة الجامعيين للفصل الدراسي الحالي والقادم.



وقال السفير معن عريقات رئيس المؤسسة: "ان المؤسسة لديها التزام اخلاقي واجتماعي تجاه الطلبة المنتفعين من خدمات المؤسسة وحرصها على دعم الطلبة لمواصلة التعليم الجامعي واضاف حرصت الهيئة الادارية والاصدقاء وبعض المؤسسات الوطنية والاجنبية الصديقة ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتي طالت الجميع علينا بذل جهد اضافي للتامين التزامتنا المالية ودفع الاقساط الجامعية للطلبة سواء من يستفيد من منحة كاملة او اقساط جزئية".



وطمان عريقات الطلبة المستفيدين بانه جرى بذل جهد للايفاء بالتزامات الفصل الدراسي الجديد.



واوضح عريقات ان جهودا واتصالات نجريها لتامين مبالغ اضافية وامكانية زيادة عدد الطلبة الجدد المنتغعين من خدمات المؤسسسة للسنة الدراسة الجديد في ظل ظروف اقتصادية عصيبة.

