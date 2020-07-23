أبو مرزوق يرد على تصريحات لمسؤولة أمريكية بشأن حالات الانتحار في القطاع

وأضاف: "نسيت كيلي أن تقول من هو المسؤول عن انتحار 7819 من الجنود الأمريكان بين عامي 2005 و2016 في العراق وأفغانستان بينما القتلى 5397 وأعمارهم تتراوح ما بين 18-34، وهذا ما ذكره المرشح الرئاسي بايدن مؤخراً".

وكان أبو مرزوق قال في تغريدة أخرى: إن "أمريكا ليست في موقع تعطي دروساً في الديمقراطية والعيش الكريم بعد فشلها في معالجة أزمة (كورونا) ورفضها تصدير المعدات المصنعة أمريكياً إلى جيرانها وتعاملها العنصري مع الأمريكان من الأصل الإفريقي".





وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس: أن "إدانه كيلي كرافت لحماس مرفوضة وتعبر عن روح هزيمة وعجز عن التصرف بعد انحيازهم إلى الصهاينة".

وكانت كيلي حملت خلال جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية يوم الثلاثاء، حركة حماس مسؤولية تدهور أوضاع السكان في القطاع.كما اتهمت كيلي حماس بأنها منظمة "إرهابية" تمارس الحكم القمعي، لـتحقيق رؤيتها العنيفة واسترضاء التطلعات المهيمنة لرعاتها، مثل النظام في إيران، وفق زعمها.