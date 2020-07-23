شاهد بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء تدريب وحدة "الأشباح"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، انتهاء تدريب وحدة "الأشباح"، والذي استمر عدة أسابيع.





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن تدريب وحدة "الأشباح" انتهى اليوم، والذي استغرق عدة أسابيع.





وأضاف: الوحدة متعددة المستويات أقيمت قبل نحو عام في إطار خطة "تنوفا" متعددة السنوات، فيما يعتبر هذا التدريب بمثابة خطوة هامة في عملية تحويل الوحدة لوحدة عملياتية، من خلال التدرب على طرق قتالية حديثة.





وتابع: في إطار التدريب قام الجنود بتفعيل قدرات حديثة تم تطويرها بالتعاون مع الصناعات الأمنية، سيتم دمج هذه الطرق والقدرات، مستقبلًا في ألوية متمرنة في الجيش.





وقال المتحدث باسم الجيش: كما تم تفعيل طائرات متنوعة، من بينها أسراب طائرات حربية مختلفة ومروحيات حربية وطائرات مسيرة.









رام الله - دنيا الوطن