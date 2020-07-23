فلسطين: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 71

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في فلسطين.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس منذ أن بدأ بالتفشي في فلسطين، إلى 71 حالة وفاة.



وقالت الوزارة إن حالة الوفاة لمواطن يبلغ من العمر (58 عاماً) من دورا جنوب الخليل، مشيرة إلى أن أكبر حالات الوفاة بعمر (95 عاماً)، وأصغرهم بعمر (12 يوماً).