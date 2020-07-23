العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم السبت المقبل.



وأوضح أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100دولار للأسرة الواحدة، مبينا أن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/7/2020، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.



وبيّن العمادي أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).