قيادي بفتح: نعمل على خلق جبهة عربية قوية لمواجهة المخططات الإسرائيلية

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خاص دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبدالله عبدالله، إن القيادة الفلسطينية، تعمل على خلق جبهة عربية قوية لمواجهة المخططات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.



وأوضح عبدالله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله تأتي في إطار التنسيق الفلسطيني المصري لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.



وأضاف عبدالله: "موقفنا واضح من المخططات الاستيطانية، والذهاب للمفاوضات بالنسبة لنا يجب أن يسبقه إلغاء كل الإجراءات الاستيطانية الاحتلالية، والعودة لإطار دولي يشمل أطراف الرباعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.



وتابع: "غير ذلك لن نقبل بأي مفاوضات مع اسرائيل وخصوصا برعاية الولايات المتحدة بشكل منفرد، وليس لدينا اعتراض على مبدأ المفاوضات وأي نزاع ينتهي بهذه الطريق ولك إطارها يجب أن يكون المؤتمر الدولي".



ونفى القيادي الفلسطيني، أن تكون مصر قد قدمت أي طرح بشأن العودة للمفاوضات مع اسرائيل، متابعاً: "مصر تقف بكل قوتها سواء كدولة إقليمية قوية لها دورها ومكانتها وعلاقتها مع القضية الفلسطينية وأنها مع الحق الفلسطيني باقامة الدولة".



وأشار عبدالله، إلى أن الزيارة تأتي للتأكيد على موقف مصر المبدئ والثابت وطبيعة الحال ضمن ذلك إعادة تقريب التشاور المتواصل بين القيادتين المصرية والفلسطينية منذ سنوات .