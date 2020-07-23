"الصحة" بغزة: أربع إصابات بفيروس (كورونا) متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، تعافي حالتين من إصابات فيروس (كورونا) في القطاع.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه لا زالت هناك أربع إصابات متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل.



وكانت "الصحة" بغزة أصدرت تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، ظهر اليوم الخميس، مؤكدة أنها أجرت 77 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، مع العلم أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا).