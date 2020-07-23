محافظ سلفيت يصدر عدة قرارات في ضوء الحالة الوبائية بالمحافظة



وأضاف في تصريحات نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه بناءً على تقديرات الطب الوقائي فقد تم حصر مخالطي المصاب من مدينة سلفيت، وعددهم قليل، وهم يخضعون للحجر المنزلي، وبناءً عليه يتم إغلاق محيط الشخص المصاب وتفتح المدينة.



وكان محافظ سلفيت أكد تسجيل أربع إصابات جديده بفيروس (كورونا) وهي لشاب من سلفيت، وهو عامل في شركة "قزمار"، وفتاة من قرية "بروقين" وهي عاملة في مصنع حلويات بمستوطنة (بركان)، وشاب من قرية "فرخة" وهو عامل في مستوطنة (بركان)، بالإضافة إلى شاب من بلدة "بديا" وهو عامل في مستوطنة (بركان).



وبناءً عليه قرر المحافظ إغلاق "فرخة" و"بروقين" لمدة 48 ساعة من أجل حصر المخالطين وتمكين الطب الوقائي للقيام بمهامه.



وشدد على إغلاق كافة قرى وبلدات المحافظة، اليوم من الساعة الثامنة حتى صباح الأحد، وتفتح فقط الصيدليات والمخابز، وذلك تطبيقاً لقرار لجنة الطوارئ العليا الشامل كل المحافظات.