الاقتصاد تغلق ثلاثة محلات وتحرر 18غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة،والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظات)، اليوم الخميس، ثلاثة محلات مخالفة للإجراءات الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.



جاء ذلك في أعقاب تنفيذ الطواقم 26 جولة تفتيشية، شملت 711 منشأة تجارية وصناعية في مختلف المحافظات، تم خلالها اتلاف سلع منتهية الصلاحية وإخطار مخالف لتصويب وضعه القانوني.



وأشارت الوزارة إلى تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة، 18 غرامة مالية لأصحاب المنشآت المخالفة للإجراءات الصحية.