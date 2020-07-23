والا: الجيش الإسرائيلي يستعد لموجة ثالثة من انتشار (كورونا)





وحتى اليوم كان يتم تطعيم 50% من الجنود سنويًا، حيث أن قسم التكنلوجيا واللوجستيات بالتعاون مع وزارة الصحة بدأ بشراء اللقاحات.





رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لموجة ثالثة لانتشار الفيروس تبدأ الشتاء القادم وتكون ذروتها في شهر تشرين أول القادم.ويرى الجيش أن الموجة الحالية في ذروتها، وبموجب التقديرات التي قدمها قسم التكنولوجيا واللوجستيات (ETL) لرئيس هيئة الأركان أفيف كوخاف، فإن الدمج بين الانفلونزا التي تميز فترة الشتاء وانتشار (كورونا)، يمكن أن يؤدي الى عدد أكبر من المصابين من الموجة الحالية.وفي إطار الاستعدادات للموجة الثالثة، أصدر كوخافي أوامره بشراء لقاحات ضد الانفلونزا تكفي لتطعيم جميع الجنود قبل الشتاء.