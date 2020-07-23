النائب العام يلتقي اللواء جبريل الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

التقى النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، في مكتبه، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.



وخلال اللقاء، قدم النائب العام، لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها، المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وخاصة إجراءات النيابة العامة، والقرارات المتخذة خلال فترة الطوارئ، لضمان سيادة القانون، والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، مؤكداً على أهمية التعاون بين الطرفين، والاستمرارية في العمل في مختلف المجالات، بهدف تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطن الفلسطيني.



بدوره، أشاد الرجوب بجهود النيابة العامة المبذولة خلال فترة الطوارئ، وبحالة الانسجام والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة خدمة للمواطنين، مؤكداً أن كافة مؤسساتنا شركاء في إنفاذ سيادة القانون في المجتمع.