شؤون فلسطينية

اتحاد البرلمان الدولي يرفض خطة "الضم" ويؤكد على (حل الدولتين) والدولة الفلسطينية

اتحاد البرلمان الدولي يرفض خطة "الضم" ويؤكد على (حل الدولتين) والدولة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة شؤون الشرق الأوسط، في اتحاد البرلمان الدولي، اليوم الخميس، اجتماعاً مفترضاً بناء على طلب عزام الأحمد، الذي يمثل فلسطين في اللجنة، ومشاركة أعضائها من فرنسا وكندا ومالي والصومال والعراق وإسرائيل والبرتغال، إضافة إلى الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي.

وفي بداية الاجتماع، قدمت السيدة سلمى جان من كندا ومارتن تشونغونغ تقريراً مشتركاً عن اجتماعها عن بعد مع الأحمد، بناءً على طلبه بتاريخ 22 حزيران/ يونيو الماضي، وطلبه عقد اجتماع للجنة الشرق الأوسط على عجل، لبحث الأوضاع في فلسطين في ضوء القرار الأمريكي الإسرائيلي، بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إضافة إلى ما سبقه من ضم القدس، وفق خطة الرئيس ترامب (صفقة القرن) وكذلك طلب الأحمد مناقشة الوضع المتأزم في ليبيا، وأقرت اللجنة جدول الأعمال هذا.

واستعرض الأحمد تفاصيل الأوضاع في فلسطين والخطوات العملية التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال لأراضي دولة فلسطين في منطقة الأغوار والتوسع الاستيطاني وإقامة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي التي تخطط سلطة الاحتلال الى ضمها، الى جانب الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم من هدم البيوت وطردهم من أراضيهم وحرق أشجار الزيتون الى جانب الاعتقالات المتواصلة.

وطالب بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل والعمل على استئناف الجهود لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة تشارك فيه الدول الدائمة والعضوية وتوسيع المشاركة في هذا المؤتمر إضافة الى ذلك بعد أن أصبحت الإدارة الأمريكية غير مؤهلة لرعاية عملية سلام منفردة بعد أن تنكرت لكل قرارات الشرعية الدولية التي شاركت في صياغتها وإقرارها وآخرها قرار 2334 الذي أصدره مجلس الأمن.

واستعرض الأحمد مواقف المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله والمنظمات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكداً على ضرورة اصدار قرار واضح من اتحاد البرلمان الدولي عبر لجنة الشرق الأوسط يؤكد فيه رفضه لخطة الضم الإسرائيلية الأمريكية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبعد مناقشات أعضاء اللجنة الوضع الفلسطيني حيث تم التوافق على اصدار بيان صحفي بإقرار لجنة الشرق الأوسط على التمسك بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وفقها ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ووقف عملية الضم للأراضي الفلسطينية الى إسرائيل ودعم استئناف المفاوضات من أجل تحقيق ذلك تحت مظلة الشرعية الدولية ومساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة جائحة (كورونا).

واعترض أفي ديختر ممثل الكنيسيت في اللجنة على دعم إقامة الدولة الفلسطينية. وأكدت اللجنة أن ما تم الاتفاق عليه ينسجم مع المبادئ والاهداف التي قام اتحاد البرلمان الدولي على أساسها.

وبالنسبة للوضع في ليبيا، فقد عبرت اللجنة عن قلقها العميق بسبب التوتر المتصاعد في ليبيا نتيجة التدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة في الشأن الليبي.

واكدت على ضرورة الحل السياسي للازمة الليبية بوقف التدخلات الخارجية وعدم التصعيد ودعت أطراف الازمة الليبيبة الداخلية غلى الحوار فيما بينها لحل خلافاتها بما يحفظ وحدة ليبيا أرضا وشعبا، وتفرغ الشعب الليبي للمحافظة على ثرواته الوطنية لإعادة البناء والإعمار والتنمية.

أخبار ذات صلة

النائب العام يلتقي اللواء جبريل الرجوب

النائب العام يلتقي اللواء جبريل الرجوب

النخالة يستقبل قيادة الجبهة الشعبية في لبنان

النخالة يستقبل قيادة الجبهة الشعبية في لبنان

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن توفر مقاعد دراسية في الباكستان

"التعليم العالي" تُعلن توفر مقاعد دراسية في الباكستان

راصد جوي يُحذّر أهالي غزة من الرطوبة العالية خلال موجة الحر المقبلة

راصد جوي يُحذّر أهالي غزة من الرطوبة العالية خلال موجة الحر المقبلة

القيادي يوسف: الوحدة الوطنية متجسدة في جسم الحركة الأسيرة

القيادي يوسف: الوحدة الوطنية متجسدة في جسم الحركة الأسيرة

مكافحة الفساد تُشارك في مؤتمر بعنوان &#34;نزاهة القطاع العام في وقت الأزمات&#34;

مكافحة الفساد تُشارك في مؤتمر بعنوان "نزاهة القطاع العام في وقت الأزمات"

شاهد: هكذا سيبدو الجدار الذكي على الحدود مع قطاع غزة

شاهد: هكذا سيبدو الجدار الذكي على الحدود مع قطاع غزة

ممثل الرئيس عباس: الصين حليف استراتيجي ونتطلع منها لدور أكبر لحل قضيتنا

ممثل الرئيس عباس: الصين حليف استراتيجي ونتطلع منها لدور أكبر لحل قضيتنا

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

النائب العام يلتقي اللواء جبريل الرجوب

النائب العام يلتقي اللواء جبريل الرجوب

النخالة يستقبل قيادة الجبهة الشعبية في لبنان

النخالة يستقبل قيادة الجبهة الشعبية في لبنان

اتحاد البرلمان الدولي يرفض خطة &#34;الضم&#34; ويؤكد على (حل الدولتين) والدولة الفلسطينية

اتحاد البرلمان الدولي يرفض خطة "الضم" ويؤكد على (حل الدولتين) والدولة الفلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن توفر مقاعد دراسية في الباكستان

"التعليم العالي" تُعلن توفر مقاعد دراسية في الباكستان

القيادي يوسف: الوحدة الوطنية متجسدة في جسم الحركة الأسيرة

القيادي يوسف: الوحدة الوطنية متجسدة في جسم الحركة الأسيرة

مكافحة الفساد تُشارك في مؤتمر بعنوان &#34;نزاهة القطاع العام في وقت الأزمات&#34;

مكافحة الفساد تُشارك في مؤتمر بعنوان "نزاهة القطاع العام في وقت الأزمات"

التنمية تبحث تنفيذ يرنامج مساعدات نقدية لنحو 2639 أسرة بقطاع غزة

التنمية تبحث تنفيذ يرنامج مساعدات نقدية لنحو 2639 أسرة بقطاع غزة

صحة غزة: لا إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع

صحة غزة: لا إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع

منوعات

القبض على متعهد الحفلات الذي اعتدى على أماني السويسي

القبض على متعهد الحفلات الذي اعتدى على أماني السويسي

بعد 14 عاما على طلاقهما.. أيمن الذهبي يحسم أمر خيانته لأصالة

بعد 14 عاما على طلاقهما.. أيمن الذهبي يحسم أمر خيانته لأصالة

محمد رمضان متهم بالسرقة

محمد رمضان متهم بالسرقة

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

ليس بعزاء زوج صفاء أبو السعود.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس إصابة والدتها بـ(كورونا)

عربي

الملك سلمان أجرى عملية ناجحة لاستئصال المرارة

الملك سلمان أجرى عملية ناجحة لاستئصال المرارة

الحكومة السورية تُقرر إغلاق صالات الأفراح والعزاء

الحكومة السورية تُقرر إغلاق صالات الأفراح والعزاء

&#34;تجمع المهنيين السودانيين&#34; يُعلن تحفظه على طريقة تعيين حكام الولايات

"تجمع المهنيين السودانيين" يُعلن تحفظه على طريقة تعيين حكام الولايات

بأعقاب تهديدات حزب الله بالرد.. الجيش الإسرائيلي يُعزز قواته على حدود لبنان

بأعقاب تهديدات حزب الله بالرد.. الجيش الإسرائيلي يُعزز قواته على حدود لبنان