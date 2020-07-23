اتحاد البرلمان الدولي يرفض خطة "الضم" ويؤكد على (حل الدولتين) والدولة الفلسطينية





وطالب بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل والعمل على استئناف الجهود لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة تشارك فيه الدول الدائمة والعضوية وتوسيع المشاركة في هذا المؤتمر إضافة الى ذلك بعد أن أصبحت الإدارة الأمريكية غير مؤهلة لرعاية عملية سلام منفردة بعد أن تنكرت لكل قرارات الشرعية الدولية التي شاركت في صياغتها وإقرارها وآخرها قرار 2334 الذي أصدره مجلس الأمن.



واستعرض الأحمد مواقف المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله والمنظمات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكداً على ضرورة اصدار قرار واضح من اتحاد البرلمان الدولي عبر لجنة الشرق الأوسط يؤكد فيه رفضه لخطة الضم الإسرائيلية الأمريكية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وبعد مناقشات أعضاء اللجنة الوضع الفلسطيني حيث تم التوافق على اصدار بيان صحفي بإقرار لجنة الشرق الأوسط على التمسك بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وفقها ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ووقف عملية الضم للأراضي الفلسطينية الى إسرائيل ودعم استئناف المفاوضات من أجل تحقيق ذلك تحت مظلة الشرعية الدولية ومساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة جائحة (كورونا).



واعترض أفي ديختر ممثل الكنيسيت في اللجنة على دعم إقامة الدولة الفلسطينية. وأكدت اللجنة أن ما تم الاتفاق عليه ينسجم مع المبادئ والاهداف التي قام اتحاد البرلمان الدولي على أساسها.



وبالنسبة للوضع في ليبيا، فقد عبرت اللجنة عن قلقها العميق بسبب التوتر المتصاعد في ليبيا نتيجة التدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة في الشأن الليبي.



واكدت على ضرورة الحل السياسي للازمة الليبية بوقف التدخلات الخارجية وعدم التصعيد ودعت أطراف الازمة الليبيبة الداخلية غلى الحوار فيما بينها لحل خلافاتها بما يحفظ وحدة ليبيا أرضا وشعبا، وتفرغ الشعب الليبي للمحافظة على ثرواته الوطنية لإعادة البناء والإعمار والتنمية.



رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة شؤون الشرق الأوسط، في اتحاد البرلمان الدولي، اليوم الخميس، اجتماعاً مفترضاً بناء على طلب عزام الأحمد، الذي يمثل فلسطين في اللجنة، ومشاركة أعضائها من فرنسا وكندا ومالي والصومال والعراق وإسرائيل والبرتغال، إضافة إلى الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي.وفي بداية الاجتماع، قدمت السيدة سلمى جان من كندا ومارتن تشونغونغ تقريراً مشتركاً عن اجتماعها عن بعد مع الأحمد، بناءً على طلبه بتاريخ 22 حزيران/ يونيو الماضي، وطلبه عقد اجتماع للجنة الشرق الأوسط على عجل، لبحث الأوضاع في فلسطين في ضوء القرار الأمريكي الإسرائيلي، بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إضافة إلى ما سبقه من ضم القدس، وفق خطة الرئيس ترامب (صفقة القرن) وكذلك طلب الأحمد مناقشة الوضع المتأزم في ليبيا، وأقرت اللجنة جدول الأعمال هذا.واستعرض الأحمد تفاصيل الأوضاع في فلسطين والخطوات العملية التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال لأراضي دولة فلسطين في منطقة الأغوار والتوسع الاستيطاني وإقامة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي التي تخطط سلطة الاحتلال الى ضمها، الى جانب الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم من هدم البيوت وطردهم من أراضيهم وحرق أشجار الزيتون الى جانب الاعتقالات المتواصلة.