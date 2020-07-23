"التعليم العالي" تُعلن توفر مقاعد دراسية في الباكستان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفر عدد من المقاعد الدراسية في جمهورية الباكستان الإسلامية؛ للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة، وذلك للعام الدراسي 2020- 2021.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المقاعد، زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفر عدد من المقاعد الدراسية في جمهورية الباكستان الإسلامية؛ للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة، وذلك للعام الدراسي 2020- 2021.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المقاعد، زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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