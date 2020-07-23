"التعليم العالي" تُعلن توفر مقاعد دراسية في الباكستان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفر عدد من المقاعد الدراسية في جمهورية الباكستان الإسلامية؛ للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة، وذلك للعام الدراسي 2020- 2021.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المقاعد، زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.