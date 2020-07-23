راصد جوي يُحذّر أهالي غزة من الرطوبة العالية خلال موجة الحر المقبلة





خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكقال الراصد الجوي، ليث العلامي: إن الموجة الحارة القادمة من شبه الجزيرة العربية، والتي ستضرب بلاد الشام والعراق ومصر، خلال الأيام المقبلة، تحمل درجات حرارة مرتفعة جدًا، تتراوح ما بين 40 إلى 50 درجة.وأوضح العلامي لـ"دنيا الوطن"، أن فلسطين ستتراوح درجات حرارتها بين أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات، وستكون المناطق المنخفضة عن سطح الأرض مثل أريحا والأغوار، هي الأكثر تأثرًا بهذه الموجة، بينما مناطق الساحل بما فيها قطاع غزة، ستكون حرارتها أقل نوعًا ما، ولكن ستتأثر بالرطوبة العالية.وأشار إلى أن موجة الحر ستبدأ فعليًا من يوم الأحد، وستستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس، الذي سيكون فيه وقفة عرفة، بحيث ستكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5- 8 درجات، لافتًا إلى أن ذروة الموجة، ستكون من منتصف الأسبوع إلى نهايته.وبيّن أن فترة أيام عيد الأضحى المبارك، ستنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، ولن تكون كأيام موجة الحر، وستكون الأجواء معتدلة نوعًا ما، ولكن في الغالب شهر آب/ أغسطس ستكون أجواؤه حارة بشكل عام، مستدركًا: "لا يُستبعد أن نشهد موجات حر خلال شهر آب/ أغسطس المقبل".وحدد العلامي، درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام موجة الحر، بحيث ستصل درجات الحرارة في الأغوار وأريحا إلى 42، وصحراء النقب 40، بينما محافظات الضفة الغربية وتحديدًا "الخليل، ورام الله، ونابلس" ستصل فيها درجات الحرارة إلى 36، ومثلها في القدس، فيما محافظات قطاع غزة، ستكون فيها درجات الحرارة بحدود 32.وقدم العلامي، في نهاية حديثه، عدة تحذيرات قبيل دخول موجة الحر، وأهمها عدم التعرض لخطر أشعة الشمس، وخاصة في أوقات الذروة نهارًا ما بين الساعة 10 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، كما حذر من خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، حيث لو اندلعت النيران، سيصعب السيطرة عليها.كما حذر من خطورة ترك الأطفال في المركبات المغلقة، والتي ينتج عنها حالات الاختناق الناتجة عن نقص الأكسجين، في موجات الحر.ودعا الدفاع المدني الفلسطيني، نظرًا لمكوث المواطنين في المنازل، لتجنب الحمل الزائد الناتج عن استخدام المكيفات ومراعاة تحييد بعض الظروف، التي تسبب الحرائق خاصة على شرفات المنازل لوجود بعض أسطوانات وتمديدات الغاز عليها.وأكد على المواطنين بضرورة الإبلاغ المبكر عن أي حوادث على الرقم المجاني 102 أو على أرقام الطوارئ الأخرى 100 الشرطة 101 الهلال الأحمر لضمان سرعة استجابة الطواقم للمساعدة في أي طارئ.