مكافحة الفساد تُشارك في مؤتمر بعنوان "نزاهة القطاع العام في وقت الأزمات"

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رام الله - دنيا الوطن

شاركت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الخميس 23 تموز/ يولو 2020، في مؤتمر افتراضي إلكتروني بعنوان "نزاهة القطاع العام في وقت الازمات"، والتي عُقدت بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمشاركة أ. لطفي سمحان، و أ. سعيدة شحادة، و أ. وفاء القواسمي من هيئة مكافحة الفساد، وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين.



وقدم كل من الممثل الدائم لدولة إيطاليا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السفير أنتونيو بيرنارديني، والأمين العام لوزارة الخدمة المدنية والتحديث الإداري والرئيس المشارك لمجموعة عمل الخدمة المدنية والنزاهة أحمد العموري، والمدير العام للحوكمة العمومية في إسبانيا السيدة ماريا بيا أونكيرا تيمبرانو ملاحظاتهم واقتراحاتهم ورؤيتهم حول سبل تعزيز عمل القطاع العام في الدول في وقت الأزمات.



فيما قدم المحلل المالي بشعبة نزاهة القطاع العام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يورون مايكلز ورقة حول إدارة المال العام في وقت الأزمات، بينما ركزت كبيرة مستشاري السياسات في شعبة البنية التحتية والشراء في المنظمة، إيريكا بوزاي على آلية وضع وتنفيذ السياسات في وقت الأزمات.



وبعد ذلك فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث شارك ممثلو هيئة مكافحة الفساد باقتراحاتهم، حول آلية تعزيز نزاهة القطاع العام في وقت الأزمات.