شؤون فلسطينية

شاهد: هكذا سيبدو الجدار الذكي على الحدود مع قطاع غزة

شاهد: هكذا سيبدو الجدار الذكي على الحدود مع قطاع غزة
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
يتحدث الإعلام الإسرائيلي، منذ فترة، عن اعتزام الجيش الإسرائيلي، البدء بالاعتماد على الروبوتات في حماية الحدود، حيث يخطط لبناء نموذج أولي للحدود الذكية والقاتلة، كتجربة أولى مع قطاع غزة على مسافة تتراوح ما بين 5- 10كم.

ويتميز المشروع باستخدام حوامات ورادارات وأنظمة رصد ومراقبة متقدمة، كما سيتم تزويد الروبوتات بأسلحة نارية متنوعة، بهدف منح عناصر الرصد والتشغيل القدرة على التعامل مع الأحداث المختلفة على الحدود عن بعد، وبدون الحاجة لانتظار وصول قوات المشاة أو الدبابات.

وأوضح موقع (إسرائيل ديفنس) الحديث يدور عن خطوة من شأنها رفع قدرة الجيش على إغلاق الدائرة مع أي حدث على الحدود مع غزة، علاوة على أنه من شأنها تقليل نسبة تعرض حياة الجنود للخطر".

وفيما يلي  فيديو نشره الإعلام الإسرائيلي يُصور شكل الجدار الذكي على الحدود مع قطاع غزة

 

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