جامعة بوليتكنك فلسطين تفوز بعدة منح مشاريع من جسر العلوم الألماني الفلسطيني

أعلنت أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، النتائج النهائية لمنح مشاريع جسر العلوم الألماني الفلسطيني لكل الفئات، وقد فازت جامعة بوليتكنك فلسطين كلية العلوم التطبيقية/ برنامج الأحياء التطبيقية بثلاثة منح لمشاريع تخرج للطلبة: خالد ابو اشخيدم والطالبة عائشة ابو اغريب، والطالبة حلا علقم من تخصص الأحياء التطبيقية، وبإشراف مشترك بين الدكتور شرف الطردة من الجانب الفلسطيني، وكل من الدكتورة كريستينا كوخندورف والدكتور ارند كوخن من الجانب الألماني في مركز يوليش للأبحاث.







وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ موضوع المنح، هو في العلوم النباتية والذي يعد من الفروع المُميّزة في كلية العلوم التطبيقية.

وقد فازت الطالبة أشواق النجار، والتي هي أيضاً من خريجي برنامج الأحياء التطبيقية، بمنحة الدكتوراه في العلوم النباتية/ فسيولوجيا وتغذية النبات، وبإشراف مشترك أيضاً بين المشرفين أعلاه.







وتأتي هذه النتائج النهائية، بعد أن تنافس عدد كبير من المتقدمين لهذه المنح، وقد تمكن طلبتنا من اجتياز جميع المقابلات والاختبارات التي أهلتهم للفوز بالمشاريع، والتي سوف ينفذ الجزء الأكبر منها في معهد (يوليش) للأبحاث في ألمانيا.

رام الله - دنيا الوطن