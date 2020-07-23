إصابة قائد سجن "عوفر" و4 من إدارة السجون بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 7 الإسرائيلية، بأن فيروس (كورونا) اجتاح سجن (عوفر) في رام الله.
وذكرت القناة، أنه في اليوم الأخير، تم تشخيص إصابة أربعة من موظفي إدارة السجون بفيروس (كورونا) وهم: قائد سجن (عوفر) وأحد أفراد وحدة (نحشون)، واثنان من السجانين في سجني (رامون وسلمون)، موضحة أن المصابين في حالة جيدة، وهم في العزل.
أفادت القناة 7 الإسرائيلية، بأن فيروس (كورونا) اجتاح سجن (عوفر) في رام الله.
وذكرت القناة، أنه في اليوم الأخير، تم تشخيص إصابة أربعة من موظفي إدارة السجون بفيروس (كورونا) وهم: قائد سجن (عوفر) وأحد أفراد وحدة (نحشون)، واثنان من السجانين في سجني (رامون وسلمون)، موضحة أن المصابين في حالة جيدة، وهم في العزل.
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