إصابة قائد سجن "عوفر" و4 من إدارة السجون بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة 7 الإسرائيلية، بأن فيروس (كورونا) اجتاح سجن (عوفر) في رام الله.



وذكرت القناة، أنه في اليوم الأخير، تم تشخيص إصابة أربعة من موظفي إدارة السجون بفيروس (كورونا) وهم: قائد سجن (عوفر) وأحد أفراد وحدة (نحشون)، واثنان من السجانين في سجني (رامون وسلمون)، موضحة أن المصابين في حالة جيدة، وهم في العزل.