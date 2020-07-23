التنمية تبحث تنفيذ يرنامج مساعدات نقدية لنحو 2639 أسرة بقطاع غزة





وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الشمالية أكرم الحافي، ومدير مكتب الوزير بقطاع غزة، لؤي المدهون، وفريق الوزارة من قطاع غزة.



وقال الحافي: إن الوزارة تضع على سلم الأولويات أهلنا بالقطاع، وأنه وبتعليمات من وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، فإن قطاع غزة ضمن أولويات برامج الوزارة، وتحاول وفق الإمكانيات المتاحة مع كافة الشركاء، أن توفر الاحتياجات، وصرف المساعدات للأسر الفقيرة، نظراً لطبيعة الأوضاع الصعبة بالقطاع، مما يخفف من الأعباء عن كاهل الأسر.



وتابع الحافي: نتأمل أن يتم الصرف للأسر بأقرب وقت ممكن، حيث إن فريق الوزارة بغزة، سوف يباشر بالإجراءات اللازمة، والعمل على سرعة تنفيذ المشروع.



ومن جانبه، ثمن المدهون وفريق الوزارة بغزة، هذا البرنامج الذي يؤكد حرص وزير التنمية على تقديك كافة أشكال الدعم لأهلنا بقطاع غزة.



وقال المدهون: إن الفريق سيبقى على اتصال دائم مع المؤسسات الشريكة؛ من أجل استكمال كافة الإجراءات، وصولاً لمرحلة صرف المساعدات.



رام الله - دنيا الوطنناقشت وزارة التنمية الاجتماعية، وعبر اجتماع بنظام (الزوم)، مع برنامج الغذاء العالمي، والمجلس النرويجي، ومؤسسة مرسي كور، لتنفيذ برنامج تقديم مساعدات لنحو 2639 أسرة بقيمة 1196 شيكلاً للأسرة الواحدة من قطاع غزة، من ضمن قاعدة بيانات الوزارة، التي تشمل الأسر الفقيرة والمهمشة، حيث سيتم تنفيذ المشروع من خلال ائتلاف حماية غزة (GPS)، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لعملية مسح البيانات للأسر، ولمدة خمسة شهور.