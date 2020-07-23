ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية وإغلاقها يومي الجمعة والسبت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، من المخالطين.



وأفاد رواجبة، أن الحالات المصابة موزعة كالتالي: قلقيلية 1، عزون عتمة 1، اماتين 3، عزبة سلمان 3، وبذلك ارتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى (134) إصابة.



وأعلن عن إغلاق المحافظة يومي الجمعة والسبت المقبلين 24 و 25/7/2020، وتمنع الحركة بتاتاً، باستثناء: الصيدليات، والأفران وتعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، وباقي القطاعات الأخرى مغلقة.



وطالب المواطنين بالتزود بالاحتياجات الأساسية، وخاصة "غاز الطهي، وشحن الكهرباء".