ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية وإغلاقها يومي الجمعة والسبت
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، من المخالطين.
وأفاد رواجبة، أن الحالات المصابة موزعة كالتالي: قلقيلية 1، عزون عتمة 1، اماتين 3، عزبة سلمان 3، وبذلك ارتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى (134) إصابة.
وأعلن عن إغلاق المحافظة يومي الجمعة والسبت المقبلين 24 و 25/7/2020، وتمنع الحركة بتاتاً، باستثناء: الصيدليات، والأفران وتعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، وباقي القطاعات الأخرى مغلقة.
وطالب المواطنين بالتزود بالاحتياجات الأساسية، وخاصة "غاز الطهي، وشحن الكهرباء".
أعلن اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، من المخالطين.
وأفاد رواجبة، أن الحالات المصابة موزعة كالتالي: قلقيلية 1، عزون عتمة 1، اماتين 3، عزبة سلمان 3، وبذلك ارتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى (134) إصابة.
وأعلن عن إغلاق المحافظة يومي الجمعة والسبت المقبلين 24 و 25/7/2020، وتمنع الحركة بتاتاً، باستثناء: الصيدليات، والأفران وتعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، وباقي القطاعات الأخرى مغلقة.
وطالب المواطنين بالتزود بالاحتياجات الأساسية، وخاصة "غاز الطهي، وشحن الكهرباء".
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