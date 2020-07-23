المطران حنا: متمسكون بالوصاية الهاشمية على مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية



نحن متمسكون بالوصاية الهاشمية على مقدساتنا واوقافنا المسيحية والاسلامية في مدينة القدس ونحن على يقين بأن جلالة الملك يدرك جيدا خطورة الاوضاع التي تمر بها مدينة القدس والمؤامرة الخطيرة التي تستهدف مقدساتنا واوقافنا الاسلامية والمسيحية ، وهو على تواصل مباشر مع القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي نعتبرها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.



وقال: لا يضيع حق وراءه مطالب ونحن اصحاب حق في هذه الارض المقدسة فبوحدتنا واخوتنا وتلاقينا نحن قادرون على ان نواجه الصعاب والمؤامرات والعواصف التي تحيط بنا وتستهدف مدينتنا ومقدساتنا.



ورفض ما يحاك للمسجد الاقصى وخاصة في باب الرحمة واولئك الذين يتآمرون على الاقصى هم ذاتهم المتآمرون على اوقافنا المسيحية ولذلك وجب علينا ان نكون موحدين في الدفاع عن القدس ومقدساتها لكي نفشل المؤامرات التي تستهدفها والمخططات الهادفة لطمس معالمها وتزوير تاريخها.



المسيحيون والمسلمون، ينتمون الى شعب واحد، ويدافعون عن قضية واحدة، والاختلاف في وجهات النظر في بعض القضايا المطروحة لا يفسد للود قضية.



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم في مقابلة، تم بثها يوم أمس، عبر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، بأننا ومن مدينة القدس، نوجه التحية للأردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً، ونحن متمسكون بالوصاية الهاشمية على مقدساتنا وأوقافنا الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.وأكد على أن القدس، كما وفي سائر أرجاء هذه الأرض المقدسة سنبقى شعباً واحداً وعائلة واحدة في الدفاع عن تاريخنا وتراثنا وعراقة حضورنا وجذورنا العميقة في تربة هذه الأرض المقدسة، والمسيحيون الفلسطينيون أبناء هذه الأرض المقدسة إنما هم متشبثون بمسيحيتهم المشرقية النقية كما أنهم متمسكون بانتماءهم لهذه الأرض المقدسة وتاريخها وتراثها وهويتها وعدالة قضيتها ويرفضون سياسات الاحتلال، ويؤكدون بأنهم ليسوا أقلية في وطنهم، وإن كانوا قلة في عددهم بل هم مكون أساسي من مكونات شعبنا الفلسطيني، الذي ناضل، وما زال يناضل من أجل الحرية والكرامة واستعادة الحقوق السليبة.وأوضح من واجبنا جميعا ان نحافظ على الحضور المسيحي العريق والاصيل في هذه الارض المقدسة ونعتقد بأن استهداف الاوقاف المسيحية وخاصة في منطقة باب الخليل انما يندرج في اطار مخطط هادف لتصفية ما تبقى من حضور مسيحي في هذه المدينة المقدسة وهذه مسألة تعنينا جميعا بشكل مباشر وكما انه من واجبنا ان ندافع عن المقدسات والاوقاف الاسلامية يجب ان ندافع ايضا عن اوقافنا المسيحية المستهدفة والمستباحة من قبل المستوطنين.