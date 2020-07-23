اتفاقية دعم فرنسي بعشرة ملايين يورو للصحة والمياه والطاقة ومؤسسات المجتمع المدني

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رام الله - دنيا الوطن

برعاية وحضور رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، وقعت الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزير المالية، شكري بشارة، مع الحكومة الفرنسية، ممثلة بالقنصل الفرنسي العام، رينييه تروكاز، ومديرة وكالة التنمية الفرنسية في فلسطين (AFD) كاثرين بونارد، اتفاقية دعم بقيمة عشرة ملايين يورو لصالح الصحة والمياه والطاقة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك اليوم الخميس، في مكتب رئيس الوزراء برام الله.



وقال رئيس الوزراء: "هذه الاتفاقية، بقيمة عشرة ملايين يورو، مقدمة من الحكومة الفرنسية، ونثمن هذه المساعدة، فعلاقتنا مع فرنسا ليست فقط دعماً مالياً، وإنما نقدرها ونشكرها على موقفها تجاه القضية الفلسطينية، سواء في الأمم المتحدة، أو في الاتحاد الأوروبي، لا سيما موقفها الواضح ضد محاولات إسرائيل للضم".



وأضاف اشتية: "الاتفاقية تشمل عدة قضايا، سوف يصرف 1.3 مليون يورو، لمساعدة وزارة الصحة؛ لشراء بعض الأدوية والمعدات لمواجهة فيروس (كورونا)، وجزء من المبلغ مقدم لمساعدة مؤسسات المجتمع المدني، إضافة لدراسة متعقلة بالمياه والطاقة البديلة في منطقة طوباس واليامون، كون هذه القطاعات تشكل أولوية لنا".



من جانبه، قال القنصل الفرنسي: "نقف إلى جانبكم في هذا الظرف الصعب؛ لمواجهة جائحة (كورونا)، ومستمرون في دعم مختلف القطاعات كالطاقة المتجددة، تماشياً مع أولوياتكم في خطط التنمية".