الدفاع المدني والأمن الوقائي بنابلس يستكملان تعقيم أحياء بلاطة البلد









رام الله - دنيا الوطناستكمل الدفاع المدني، بالتعاون مع الأمن الوقائي، اليوم، تعقيم أحياء داخل منطقة بلاطة البلد، بعد التنسيق مع خلية الأزمة بالمحافظة؛ لأخذ البيانات المتعلقة بخارطة المواطنين المصابين بفيروس (كورونا) في المنطقة.ويأتي هذا الدور المشترك، في محاولة لاحتواء تزايد الإصابات في هذه المنطقة، بعد تسجيل العشرات، خلال اليوم، وتم خلال ذلك تعقيم محيط منازل المصابين والأحياء التي يقطنونها في خطوة تهدف لإحراز الجانب الصحي في الحد من انتشار الإصابات، وخلق حالة من الطمأنينة بين المواطنين.